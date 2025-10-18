Kocaeli Kadın Basketbol, Fenerbahçe Opet'e Mağlup Oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol takımı, Fenerbahçe Opet'e 86-70 yenildi. Maçın detaylarına göre Kocaeli, ilk periyodu 27-21 önde tamamladıktan sonra devreyi 37-46 geride kapattı ve 3. periyotta fark daha da açıldı.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ozan Gönen, Kadir Giray Esen, Musa Onur Savaş
Kocaeli Kadın Basketbol: Esmery Dahiana Martinez 15, Derin Yaya 5, Yağmur Bul 3, Jazmine Antoinette Jones 8, Taya Riley Reimer 12, Buket Ünal, Hayrunnisa Şimşek, Egle Zabotkaite 11, Yağmur Öztürk, İnci Güçlü, Şuğranur Hatice Sönmez 16
Başantrenör: Efe Güven
Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 7, Rebecca Kate Allen 18, İliana Baida Rupert 18, Tilbe Şenyürek 6, Julie İsabelle Allemand, Sevgi Uzun 5, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 15, Tuana Ayşegül Vural, Monique Charise Billings 17, Ayşe Yılmaz
Başantrenör: Miguel Martinez Mendez
1. Periyot: 27-21 (Kocaeli Kadın Basketbol lehine)
Devre: 37-46 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 48-70 (Fenerbahçe lehine) - KOCAELİ