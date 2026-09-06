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Milliler Avustralya'ya 87-71 Yenildi

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Avustralya’ya 87-71’lik skorla kaybetti ve 2. mağlubiyetini aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Avustralya'ya 87-71'lik skorla kaybetti ve 2. mağlubiyetini aldı.

Salon: Berlin

Hakemler: Yohan Rossa, Takaki Kato, Mihkel Manniste

Türkiye : Derin Erdoğan 5, Olcay Çakır, Gökşen Fitik 11, Kennedy Burke 10, Esra Ural Topuz 3, Sevgi Uzun 24, Elif Bayram 8, Elif İstanbulluoğlu 3, Ayşe Cora 7, Tilbe Şenyürek, Sinem Ataş, Melek Uzunoğlu

Başantrenör: Andrea Mazzon

Avustralya: Jade Melbourne 8, Steph Talbot 17, Ezi Magbegor 21, Isobel Borlase 4, Isabelle Bourne 2, Miela Sowah 3, Alex Wilson 9, Stephanie Reid 4, Zitina Aokuso 9, Alex Fowler 10, Chloe Bibby

Başantrenör: Sandy Brondello

1. Periyot: 21-15 (Avusturalya lehine)

Devre: 40-30 (Avusturalya lehine)

3. Periyot: 67-55 (Avusturalya lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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