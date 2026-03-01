Haberler

Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek finaller yarın başlayacak

Güncelleme:
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçları 2-4 Mart tarihlerinde yapılacak. İlk karşılaşmalar arasında Eczacıbaşı Dynavit ile Göztepe yer alıyor.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçları, 2-4 Mart tarihlerinde yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)

3 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

4 Mart Çarşamba:

17.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank)

20.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
