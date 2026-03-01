Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek finaller yarın başlayacak
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçları 2-4 Mart tarihlerinde yapılacak. İlk karşılaşmalar arasında Eczacıbaşı Dynavit ile Göztepe yer alıyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)
3 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
4 Mart Çarşamba:
17.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank)
20.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer