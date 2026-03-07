Haberler

Bakan Bak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk kadın sporcularının uluslararası alanda elde ettikleri başarıların önemini vurguladı ve kadın sporculara destek için gerekli teşviklerin devam edeceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk kadınlarının hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla dikkat çektiğini belirtti.

Bakan Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, bugünün kadın sporcuların elde ettiği başarıları hatırlamak ve kutlamak adına önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye'de kadın sporcuların, son yıllarda uluslararası alanda adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Gösterdikleri performansla sevinç kaynağımız haline gelen kadın sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla tarih yazıyor. Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya kadar tüm branşlarda kadın sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Kadın milli sporcularımız son bir yılda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 1630'u altın, 1581'i gümüş, 1616'sı bronz olmak üzere toplam 4827 madalya kazanma başarısı gösterdi. Tüm kadın sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kadın sporcularımızın bu başarılarını devam ettirmeleri için gereken teşviki ve düzenlemeleri sağladık. Desteğimiz artarak devam edecek."

Bakan Bak, sporun her alanında kadınların varlığını artırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

"Kadınlar, sporda önceliğimiz. Spor yapan her kadının toplumda değişimin öncüsü olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanan Bak, açıklamasını şöyle tamamladı:"

"Kadın sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece ülkemizi gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda genç nesillere ilham oluyor. Kız çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını çok önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız spor tesisleri ve gençlik merkezleri sayesinde gençlerimize güvenli ve erişilebilir spor ortamları sunuyoruz. Spor, sağlıklı bir kuşağın yetiştirilmesi açısından önemli. Spor yapan çocuklar disiplinli olur, bu durum okulunda da başarılı olmasını sağlar. Dolayısıyla aileler ve kadınlarımızın spora yönlendirilmesi çok önemli. Kadın sporcuların başarıları ve hikayeleri medyada daha fazla yer almalı ve görünür olmalıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin, yöneticilerimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
