Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımı Milletler Kupası'nda kaybetti

Merve Nezir-Aslı Tecimer ve Merve Çelebi-Esra Betül Çetin ikililerinden oluşan Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımları, Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Kupası'nda ikinci gün oynadığı karşılaşmaları da kaybetti. Milliler, 2. tur elemelerinde mücadele edecek.

Merve Nezir-Aslı Tecimer ve Merve Çelebi-Esra Betül Çetin ikililerinden oluşan Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımları, Milletler Kupası'nın ikinci gününde oynadığı karşılaşmaları da kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Norveç'in ev sahipliğinde Lillesand'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda ikinci gün maçları yapıldı.

Millilerin aldığı sonuçlar şöyle:

Merve Nezir/Aslı Tecimer - Garder Kirstine Larsdatter/Lunde Ingrid (Norveç): 1-2 (16-21, 21-19, 14-16)

Merve Çelebi/Esra Betül Çetin – Helland-Hansen Sunniva/Olimstad Emilie (Norveç): 0-2 (11-21, 19-21)

Milliler 2. tur elemelerinde mücadele edecek

İlk günkü maçlardan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, Milletler Kupası grup karşılaşmaları sonucunda final etabı biletini alamadı.

Milliler, tarih ve yerleri daha sonra belli olacak 2. tur eleme karşılaşmalarında final etabına yükselebilmek için mücadele edecek.