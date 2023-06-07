Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımı Milletler Kupası'nda kaybetti
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Merve Nezir-Aslı Tecimer ve Merve Çelebi-Esra Betül Çetin ikililerinden oluşan Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımları, Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Kupası'nda ikinci gün oynadığı karşılaşmaları da kaybetti. Milliler, 2. tur elemelerinde mücadele edecek.
Merve Nezir-Aslı Tecimer ve Merve Çelebi-Esra Betül Çetin ikililerinden oluşan Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımları, Milletler Kupası'nın ikinci gününde oynadığı karşılaşmaları da kaybetti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Norveç'in ev sahipliğinde Lillesand'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda ikinci gün maçları yapıldı.
Millilerin aldığı sonuçlar şöyle:
Merve Nezir/Aslı Tecimer - Garder Kirstine Larsdatter/Lunde Ingrid (Norveç): 1-2 (16-21, 21-19, 14-16)
Merve Çelebi/Esra Betül Çetin – Helland-Hansen Sunniva/Olimstad Emilie (Norveç): 0-2 (11-21, 19-21)
Milliler 2. tur elemelerinde mücadele edecek
İlk günkü maçlardan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, Milletler Kupası grup karşılaşmaları sonucunda final etabı biletini alamadı.
Milliler, tarih ve yerleri daha sonra belli olacak 2. tur eleme karşılaşmalarında final etabına yükselebilmek için mücadele edecek.