Kadın Hentbolunda Avrupa'ya Transferler Artacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, kadın hentbolunda önemli başarıların geldiğini ve gelecek sezon kadın sporcuların Avrupa'ya transferinin artacağını söyledi. Kılıç, ayrıca şampiyon takımların Avrupa yolculuğuyla ilgili bilgiler verdi ve hareketli bir transfer dönemi geçirdiklerini belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, kadın hentbolunda önemli başarıların geldiğini, gelecek sezon kadın sporcuların Avrupa'ya transferinin artacağını söyledi.

Başkan Kılıç, hentbolda 2022-2023 sezonunu ve yeni sezon çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Uzun yıllardan sonra play-off sistemini devreye soktuklarını belirten Kılıç, "Ligimiz kadınlarda da erkeklerde de çekişmeliydi, fazla sayıda favori vardı. Ligin ilk 8 takımı play-off oynadı ve bütün maçlar canlı yayınlandı. Rekabet ve seyircinin üst seviyede olduğu final serisi yaşadık. Şampiyon olan Kastamonu Belediyespor ve Beykoz Belediyespor'u, şampiyonluğu kaçıran Konyaaltı Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u, yarışan bütün takımları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kılıç, şampiyon takımların Avrupa yolculuğuyla ilgili, "Kadınlarda bir takımımız EHF Avrupa Ligi'ne, 4 takımımız da EHF Avrupa Kupası'na katılacak. Erkeklerde de 4 takımımız EHF Avrupa Kupası'na katılacak. Avrupa'da yine başarılı bir sezon bekliyoruz, özellikle Avrupa Kupası'nda hem erkeklerden hem kadınlardan final bekliyoruz. Avrupa'da ülke puanımızın üst seviyelere gelmesi için lig planlaması yaptık. Mesela ilk defa liglerimiz 26-27 Ağustos tarihlerinde başlayacak, daha önce Eylül ortasında başlıyordu. Avrupa kupalarına takımların daha iyi hazırlanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hareketli bir transfer dönemi geçirdiklerini, bu ayın sonuna kadar transferlerin şekillenmiş olacağını dile getiren Kılıç, "Tarihte 47 yıl sonra Konyaaltı Belediyespor, ülkemize bir Avrupa kupası kazandırdı, bunu devam ettirmemiz ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

"Avrupa'ya göndereceğimiz sporcuların artacağına inanıyorum"

Avrupa'daki kulüplere transfer olan hentbolcuların sayılarına yönelik Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu sene Yenimahalle Belediyespor'dan bir sporcumuz Kuzey Makedonya'ya gitti. Yine Kastamonu Belediyespor'dan bir sporcumuz Karadağ'a gitti. Yurt dışına transferlerimiz artarak devam edecek. Özellikle kadın hentbolumuzda Avrupa'ya göndereceğimiz sporcuların artacağına inanıyorum. Henüz erkeklerin milli takım olarak rakipleri belli olmadı ama kadın milli takımımızın rakipleri belli. Yine kadınların, Türkiye hentbol tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılma başarısı elde edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kadın ve erkek A milli takımların uluslararası arenada kendinden daha fazla bahsettiren olumlu bir algı oluşturduğunu ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Hem kadın hem erkek A milli takımlar için, ikisinin de hedefi Avrupa ve Dünya Şampiyonası finallerinde oynayabilmek olmalı. Biz sürekli orada yarışıp, mücadele eder hale gelmeliyiz. O yüzden sezonu uzattık, maç sayısını artırdık, milli takım kamplarını çoğalttık. Özellikle altyapı milli takım kamplarıyla ilgili 365 gün kamp merkezimiz çalışıyor. Bolu, Afyonkarahisar, Burdur gibi illerden kamp desteği alıyoruz. 15, 17, 19 yaş altı milli takımlarımız bir fiil çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin A milli takım sporcuları yetişiyor."

"Altyapı milli takımlarımız Almanya'daki takımlarla antrenman yapacak"

Milli takım antrenörlerini gelişim için yurt dışı seminerlere gönderdiklerini, yurt dışından önemli hentbol insanlarını da konferanslara davet ettiklerini aktaran Kılıç, "Yine altyapı milli takımlarımız, Almanya'daki takımların antrenman programlarına katılacak." açıklamasını yaptı.

Yeni sezon lig ödülleri için Kılıç, "Bu iş Türkiye Kupası ile başladı, HDI Sigorta isim sponsorluğundan sonra Türkiye kupasına ödül vermeye başladık. Güçlü sponsorlarımız destek olduğu sürece biz de kulüplerimizin daha iyi mücadele verebilmeleri için onlara katkıda bulunmak istiyoruz. Liglerde ilk 8 takıma ödül verilecek. Bu da Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistem olacak. Altyapıda 1 ve 2. ligde de ödüllerimiz olacak." şeklinde görüş belirtti.

Artık hentbolda daha profesyonel bir yapıya geçtiklerine işaret eden Kılıç, "Her geçen sezonun bir öncekinden daha güçlü, daha rekabetçi, iyi mücadelenin olduğu ve hentbolcularımızın kendini geliştirdiği sezonlar olmasını istiyoruz. Bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon yine çok çekişmeli bir lig olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak plaj hentbolunu da değinen Kılıç, "Konyaaltı Belediyesiyle ortaklaşa düzenlediğimiz Avrupa Hentbol Federasyonu Kulüpler EBT Finalleri yapıldı. Çok başarılı bir organizasyondu. Avrupa Hentbol Federasyonundan büyük bir övgü aldık. Şimdi EHF Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası, kadınlarda ve erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek." diyerek sözlerini tamamladı.