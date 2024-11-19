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Kadın hakemi dövmeye kalktı

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Amatör Lig'de oynanan Irmakspor - Kilyosspor maçında kırmızı kart gören bir oyuncunun kadın hakeme saldırı girişiminde bulunması futbol camiasında büyük tepki topladı. Oyuncunun hakemin kararına tepki göstererek üzerine yürüdüğü olay, saha kenarındaki görevliler ve diğer oyuncular tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Amatör Lig'de oynanan Irmakspor - Kilyosspor karşılaşmasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Maç sırasında kırmızı kart gören bir oyuncu, hakemin kararına tepki göstererek kadın hakemin üzerine yürüdü.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Saha kenarındaki görevlilerin ve diğer oyuncuların müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Olay sonrasında hakemin şikayetçi olup olmayacağı merak konusu olurken, saldırıya yönelik görüntülerin disiplin kurullarına sunulacağı öğrenildi.

Futbol camiasında büyük tepki çeken bu davranış, sporda şiddet olaylarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Hakemlere yönelik tehditlerin caydırıcı cezalarla önlenmesi gerektiği çağrısı yinelendi.

Kadın hakemi dövmeye kalktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali tartan:

Amma da abartmışsınız ne var burda Allah aşkına

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