Haberler

Buse Tosun Çavuşoğlu: Kadın güreşi olimpiyatlarda tarih yazabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buse Tosun Çavuşoğlu, kadın güreşinin olimpiyatlarda madalya kazanabileceğini vurguladı. Yeşilay Spor Kulübü Asbaşkanı Albayrak, bağımlılıkla mücadelede spor federasyonlarıyla işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Buse Tosun Çavuşoğlu: Kadın güreşi olimpiyatlarda tarih yazabilir

'Herkes olimpiyat madalyasına aç bir şekilde mücadele içerisinde'

'Olimpiyat şampiyonluğu hedefliyorum'

Yeşilay Spor Kulübü Asbaşkanı Albayrak: Bağımlılıkla mücadele eğitiminin verilmesi taraftarıyız

'Spor federasyonlarıyla yürüttüğümüz iş birliklerimiz hız kesmeden devam edecek'

'Yeşilay'dan Yeşilay'a bir koşu olacak'

'Spor alanında daha çok ses getirmek istiyoruz'

'Bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek istiyoruz, çok faydalı olacağını düşünüyoruz'

FK Arda Sportif Direktörü Petkov: Türkiye'de en iyi futbolu Fenerbahçe oynuyor

'Burak'tan çok şey bekliyoruz'

'Türkiye, umarım Dünya Kupası'na gitmeyi başarır'

SÜPER LİG

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

FENERBAHÇE

15.00 Sarı-lacivertlilerde, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in imza töreni; başkan Sadettin Saran'ın katılımıyla, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

-Sarı- lacivertli takım Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

1'İNCİ LİG

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)

BASKETBOL

- EuroLeague

22.15 Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Beko

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Merkezefendi Bld. - Manisa BB

- Kadınlar Basketbol Süper Lig

18.00 Fenerbahçe Opet - Kayseri Basket

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti