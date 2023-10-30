Kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e 3 yıl men cezası

İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'ndan Jenni Hermoso'yu seremoni sırasında dudağından öpmüştü. Bu hareketi büyük tepki çeken Rubiales, baskıların ardından görevinden istifa etmişti. FIFA da Rubiales için kararını verdi. Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales, 3 yıl ceza aldı.

FIFA, FATURAYI KESTİ

FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl men cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

FIFA Disiplin Komisyonu, Avustralya'nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında şeref tribününde ve sahadaki madalya töreninde bazı uygunsuz hareketlerde bulunarak, kurumun disiplin yönetmeliğinin 13.1 ve 13.2 maddelerini çiğnediği iddiasıyla Rubiales hakkında soruşturma açtığını duyurmuştu.