Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB FOMGET ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 53. dakikada Andela Toskovic'le öne geçti, Beşiktaş 71. dakikada Rafaela Sudre'yle eşitliği sağladı; ABB FOMGET 23, Beşiktaş 24 puana ulaştı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB FOMGET ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
ABB FOMGET Batıkent Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi ekip, 53. dakikada Andela Toskovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 71. dakikada Rafaela Sudre'nin kaydettiği golle eşitliği sağladı: 1-1.
Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Bu sonuçla ABB FOMGET, puanını 23'e, Beşiktaş ise 24'e yükseltti.
Kaynak: AA