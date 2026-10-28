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Kadın Futbol Süper Ligi 8. haftasında Yüksekovaspor Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı

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Kadın Futbol Süper Ligi 8. haftasında Yüksekovaspor Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı
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Kadın Futbol Süper Ligi 8. haftasında Yüksekovaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Galatasaray 57'de Cristina Martin-Prieto ile öne geçti; aynı oyuncu 66'da penaltıyı kaçırdı, Yüksekovaspor 85'te Maiko Bebia'nın penaltısıyla eşitliği sağladı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yüksekovaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Şemdinli Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Galatasaray, 57. dakikada Cristina Martin-Prieto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Aynı oyuncu, 66. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Yüksekovaspor, 85. dakikada Maiko Bebia'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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