Haberler

Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler

Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler Haber Videosunu İzle
Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına girdiği esnada ''Eski evime geldim. Sizleri görmek güzel!" şeklinde konuşan Pereira'nın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem oldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek.
  • Nottingham Forest'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.
  • Vitor Pereira, basın toplantısında 'Eski evime geldim. Sizleri görmek güzel!' sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

VITOR PEREIRA BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Nottingham Forest'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımıyla ilk maçına sarı-lacivertliler karşısında çıkma heyecanını yaşayacak. Portekizli teknik adam, maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

''ESKİ EVİME GELDİM''

Basın toplantısının yapılacağı alana enerjik ve mutlu haliyle giriş yapan Pereira, konuşmasına başladığı anda ''Eski evime geldim. Sizleri görmek güzel!'' sözlerini sarf etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Pereira'nın bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarlar da Pereira'yı gördüklerine mutlu olduklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

Fatih Kayalı
Haberler.com
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret

"Asla AK Parti'ye gitmem" diyen CHP'li başkan da Kurum'u ziyaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Bakıcısıyla gizlice evlenen 102 yaşındaki milyoner babalarını hastaneden kaçırdılar

Bakıcısıyla gizlice evlenen 102 yaşındaki milyoner babalarını hastaneden kaçırdılar
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi