Kadıköy'de Fenerbahçe'yi farka boğan Galatasaray, 30 yıldır yapılamayanı yaptı

Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, 30 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de bir lig maçını 3 farklı kazandı. Sarı-kırmızılılar, son olarak 11 Nisan 1993'te Fenerbahçe deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla geçerek ligde ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı ve liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Sarı-kırmızılılar bu maçta 30 yıl sonra bir ilke de imza attı.

KADIKÖY'DE SOĞUK DUŞ

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere evinde büyük şok yaşatan Aslan, Kadıköy'de 30 yıl sonra büyük bir başarıya imza attı.

30 YIL SONRA 3 FARKLI GALİBİYET

Galatasaray, 30 yıl sonra Kadıköy'de ilk kez bir lig maçını 3 farklı kazandı. Sarı-kırmızılılar son olarak 11 Nisan 1993'te Fenerbahçe deplasmanında Galatasaray, 4-1'lik skorla kazanmıştı.