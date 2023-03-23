Kadıköy'de gollü prova! Fenerbahçe, Zenit'le yenişemedi
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Gelirleri deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacak olan hazırlık maçında Fenerbahçe ile Zenit karşı karşıya geldi. Mücadale 2-2 eşitlikle sona erdi.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden zarar gören vatandaşlar için oynanan Fenerbahçe-Zenit karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle maçta perdeyi açtı. 21'de Malcolm, 42'de Claudinho'nun golleriyle Zenit 2-1 öne geçti. 68'de 17 yaşındaki futbolcu Bora Aydınlık, müthiş füzesiyle maçtaki 2-2'lik skoru tayin etti.
Jorge Jesus, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Nazım Sangare, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro 11'ini sahaya sürdü.
2003 doğumlu orta saha Jin-Ho Jo, dikkatleri üzerine çekti. Güney Koreli futbolcu sakatlığı sebebiyle 62. dakikada oyundan çıktı.
Altyapıdan yetişen Bora Aydınlık, Zenit maçının 62. dakikasında oyuna dahil oldu. 17 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 6 dakika sonra ceza sahası dışından müthiş bir gole imza attı.