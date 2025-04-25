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Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Galatasaray'a imzayı atıyor

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Galatasaray'a imzayı atıyor
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Galatasaray, sağ bek pozisyonu için yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve şu anda Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son maçta 3 asist yaparak dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcunun, Kayserispor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Sacha Boey'un satışı sonrası sağ bekten yana yüzü gülmeyen Galatasaray'da bu pozisyona 3 isim (Aurier, Jelert ve Frankowski) transfer edilmişti. Kaan Ayhan ve Roland Sallai'nin rotasyona girdiği sağ bek pozisyonu için Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

YENİ HEDEF GÖKHAN SAZDAĞI

Sabah'ın haberine göre, Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanmak durumunda olan Galatasaray, bu bölgeyi yedeklemek için yerli bir takviye düşünüyor.

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı radarına aldığı belirtildi.

SON MAÇTA 3 ASİST YAPTI

Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları son karşılaşmada 3 asist yaparak maça damga vuran 30 yaşındaki futbolcunun, Kayserispor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın sezon sonunda Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağlamak için Kayserispor'un kapısını çalacağı iddia edildi.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Eren elmalıdan sonra neden olmasın...sadece yaş sorunu var

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Ligde Samsunspor FB. ye karşı müthiş mücadele etti. GS maçında aynı Samsunsporu göremedim. Kayseri yi geçen hafta gördük. GS. karşısında da göreceğiz bakalım. Gözüm özellikle Gökhan ın üzerinde olacak.

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