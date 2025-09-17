Haberler

Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile 90+3'te yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'a tepki göstererek 'İstifa' çağrılarında bulundu.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmayı 2-1 önde götüren Fenerbahçe, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası sonrası 90+3'te kalesinde golü gördü. Golün ardından Sarı-lacivertliler galibiyet golünü arasa da istediği golü bulamadı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Başkan Ali Koç'a tribünlerden büyük tepki geldi.

''ALİ KOÇ İSTİFA, YÖNETİM İSTİFA''

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederek, ''Ali Koç istifa ve ''Yönetim istifa'' tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar stadı uzun süre terk etmeyerek protestolarına devam etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hâlbuki hakemde kadrolusu Aydın Aydın Cihan Aydın dı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Beceriksizlikte Rekorlar kitabına görecek yakında..Beceremiyorsun bırak,git.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
