Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmayı 2-1 önde götüren Fenerbahçe, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası sonrası 90+3'te kalesinde golü gördü. Golün ardından Sarı-lacivertliler galibiyet golünü arasa da istediği golü bulamadı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Başkan Ali Koç'a tribünlerden büyük tepki geldi.

''ALİ KOÇ İSTİFA, YÖNETİM İSTİFA''

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederek, ''Ali Koç istifa ve ''Yönetim istifa'' tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar stadı uzun süre terk etmeyerek protestolarına devam etti.