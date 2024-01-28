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Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın! Fenerbahçe, Ankaragücü'nü de devirdi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-1 yendi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

TOLGA PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin 13. dakikasında Ankaragücü penaltı kazandı. Topla hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı ve yerde kaldı. Hakem "penaltı" dedi. Topun başına geçen Tolga Ciğerci golü attı ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.

Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın! Fenerbahçe, Ankaragücü'nü de devirdi

CENGİZ'DEN 12 DAKİKADA 2 GOL

Taraftarı önünde geriye düşen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ünder önce 20. sonra 32. dakikada 2 gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın! Fenerbahçe, Ankaragücü'nü de devirdi

TARAFTAR AYAKTA ALKIŞLADI

Son olarak İstanbulspor maçında 4 gol atarak yıldızlaşan Ünder'in bu performansını sarı-lacivertli taraftarlar ayakta alkışladı.

Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın! Fenerbahçe, Ankaragücü'nü de devirdi

İKİNCİ YARI POZİSYON VAR AMA GOL YOK

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol pozisyonuna girdi fakat sonuca ulaşamadı. Kalan dakikalarda skor tabelası değişmeyinde Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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