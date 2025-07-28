'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan ve koyu Fenerbahçeliliğiyle bilinen Mustafa Başaran'ın doğum günü renkli anlara sahne oldu. Ünlü iş insanı Dinçer Azaphan, doğum günü için Başaran'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

"BEN KUŞ KULLANMIYORUM"

Doğum günü kutlamasında Dinçer Azaphan, Kadıköy Boğası Mustafa'ya Fenerbahçe'nin simgesi olan bir kanarya kuşu hediye etti. Ancak bu sürpriz hediyeye Mustafa Başaran'dan beklenmedik bir yanıt geldi. "Ben kuş kullanmıyorum, bakamam" diyerek hediyeyi nazikçe reddetti.

VİRAL OLDU

Sosyal medyada yayılan bu anlar kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı olaya esprili yorumlar yaptı. Fenerbahçeliliğiyle tanınan Mustafa Başaran'ın bu tavrı, hem gülümsetti hem de konuşuldu.