'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Sosyal medyada 'Kadıköy Boğası' olarak tanınan ve koyu Fenerbahçeli olan Mustafa Başaran'ın doğum gününe ünlü iş insanı Dinçer Azaphan'dan sürpriz bir ziyaret geldi. Azaphan, Başaran'a Fenerbahçe'nin simgesi olan bir kanarya kuşu hediye etti. Ancak Başaran, 'Ben kuş kullanmıyorum, bakamam' diyerek hediyeyi reddetti. Bu durum sosyal medyada hızla yayıldı.
Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan ve koyu Fenerbahçeliliğiyle bilinen Mustafa Başaran'ın doğum günü renkli anlara sahne oldu. Ünlü iş insanı Dinçer Azaphan, doğum günü için Başaran'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
"BEN KUŞ KULLANMIYORUM"
Doğum günü kutlamasında Dinçer Azaphan, Kadıköy Boğası Mustafa'ya Fenerbahçe'nin simgesi olan bir kanarya kuşu hediye etti. Ancak bu sürpriz hediyeye Mustafa Başaran'dan beklenmedik bir yanıt geldi. "Ben kuş kullanmıyorum, bakamam" diyerek hediyeyi nazikçe reddetti.
VİRAL OLDU
Sosyal medyada yayılan bu anlar kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı olaya esprili yorumlar yaptı. Fenerbahçeliliğiyle tanınan Mustafa Başaran'ın bu tavrı, hem gülümsetti hem de konuşuldu.