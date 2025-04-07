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Kaçkar Dağları'ndaki Heliski Etkinliği 20. Yılını Geride Bıraktı

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Kaçkar Dağları'nda bu yıl 20.'si düzenlenen Heliski etkinliği, 300'e yakın sporcunun katılımıyla sona erdi. Sporcular, el değmemiş bölgelerden kayarak karın tadını çıkardılar. Sezon, yoğun kar yağışı ve iyi hava şartları ile hareketli geçti.

- Kaçkar Dağları'ndaki Heliski heyecanı sona erdi

RİZE - Kaçkar Dağları'nda 20. yılını dolduran Heliski'nin bu sezonki macerasında sona gelindi.

Kaçkar Dağları'nda bu yıl 20.'si düzenlenen Heliski etkinliklerine yurt içinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 300'e yakın sporcu katılım sağladı. Katılımcılar geçen yıllarda olduğu gibi yine helikopter kayağına yoğun bir ilgi gösterdi. Dünyanın en elit sporlarından biri olan ve Türkiye'de sadece Kaçkarlar'da yapılan Heliski için öncesinde belirlenmiş bölgelerin zirvesine sporcular bırakılıyor. Sporcular, daha sonra el değmemiş bölgelerden kayarak karın tadını çıkartıyor.

Bu yıl 7 Ocak tarihinde start veren Heliski, 5 Nisan itibarıyla sona erdi. Heliski Operasyon Sorumlusu Celal Özkan, yaptığı açıklamada, "Yoğun ve hareketli bir sezon geçirdik. Bol kar yağışı oldu, kar kalitesi çok iyi olduğu için gelen misafirler memnun bir şekilde buradan ayrıldı. İlk defa gelen misafirlerimiz de oldu. Haftanın şart ve koşulları güzel olduysa misafirlerimizin buraya gelip de memnun olmama ihtimali çok düşük. Bu sene ortalama 300'e yakın misafirimiz oldu. Sezon bir hafta erken bitti, yeterli rezervasyon olmadığı için. Ocak - Şubat ayları çok hareketli geçtiği için 2026 rezervasyonları bu yılın başında açıldı. Heliski bu sene 20. yılını kutladı. 20. yıl anısına misafirlere özel hediyeler verildi" ifadelerini kullandı.

Kaçkar Dağları'ndaki Heliski Etkinliği 20. Yılını Geride Bıraktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Spor
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