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Kaçkar Dağları'nda Solo Buzul Tırmanışı Yapan Dağcı Düşerek Yaralandı

Kaçkar Dağları'nda Solo Buzul Tırmanışı Yapan Dağcı Düşerek Yaralandı

Spor Haberleri

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda solo buzul tırmanışı yapan dağcı Tolga T., düşerek yaralandı. Dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

RİZE'nin Kaçkar Dağları'nda solo buzul tırmanışı yapan dağcı Tolga T., düşerek yaralandı. Dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'ndan yola çıkan bir grup dağcı, Kaçkar Dağları'na doğru tırmanışa geçti. Gruptaki dağcı Tolga T., solo buzul tırmanışında buzulu geçtikten sonra düşüp yaralandı. Arkadaşlarının konum göndermesi üzerine yaralı dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), dağcılar ve sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip, bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Spor

Çamlıhemşin Spor Haberler

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