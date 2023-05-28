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Kabine kendi yaptığı oy pusulasıyla giren Fenerbahçeli, mührü basarken çıkardığı sesle tüm sınıfı inletti

Spor Haberleri

Fenerbahçeli bir taraftarın kendi yaptığı ve Icardi, Valencia, Aboubakar'ın fotoğraflarının olduğu oy pusulasıyla kabinde çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Mührü sert şekilde Valencia'nın adının olduğu yere basan taraftara, dışarıdan "Fenerbahçeli yavaş, mührü kıracaksın" diye bağırdılar.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda takım taraftarları yaptıklarıyla yine olay oldu. Son olarak bir Fenerbahçe taraftarının kabinden çekip, paylaştığı video gündem oldu.

ICARDI, VALENCİA VE ABOUBAKAR'LI OY PUSULASI

Kabine kendi yaptığı ve Icardi, Valencia, Aboubakar'ın fotoğraflarının yer aldığı oy pusulasıyla giren taraftar, sosyal medyada çok konuşuldu. Mührü Valencia'nın olduğu kısma sert şekilde vuran taraftara dışarıdan bağırıldı.

Kabine kendi yaptığı oy pusulasıyla giren Fenerbahçeli, mührü basarken çıkardığı sesle tüm sınıfı inletti

FENERBAHÇELİ YAVAŞ

Sert şekilde bir kaç kez mührü Valencia'ya basmasından sonra dışarıdan taraftara, "Fenerbahçeli yavaş mührü kıracaksın." diye bağırdılar.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Fenerbahçe Spor Haberler

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