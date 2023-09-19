Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Tuzla'da Kavga Etti

- Birbirlerine meydan okuyorlardı: Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavga etti

İSTANBUL - Sosyal medyada birbirlerine meydan okuyan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci, Tuzla'da boş bir alanda kavgaya tutuştu. Kavgada Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi kanlar içinde bıraktı.

Sosyal medyada fitness dersleri, yaşam tarzı ile ilgili yayınlar yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" demişti. Bunun üzerine dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu. "İstediğin yerde kavga edebiliriz" diyen Kaan Kazgan'a Cebeci'den jet yanıt geldi. Tuzla'da iki isim boş bir alanda karşı karşıya geldi. Profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci kavgasında Cebeci kanlar içince kaldı. Kavga görüntüleri iki tarafın arkadaşları tarafından anbean cep telefonu kamarasına kaydedildi.

Kavga sonrası Savaş Cebeci, "Arkadaşlar Kaan Kazgan Tuzla'ya geldi. Maç yaptık, delikanlıca bir maç oldu. Beni yendi, helal olsun" diyerek sosyal medyadan açıklama yaptı.