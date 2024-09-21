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Kaan Kahriman Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Kaan Kahriman Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı
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İspanya'nın Leon şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Koparmada 143 kilo ile altın, silkmede 169 kilo ile gümüş madalya elde etti.

İSPANYA'nın Leon şehrinde devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonasında erkekler 67 kiloda yarışan Kaan Kahriman 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Milli sporcumuz koparmada elde ettiği 143 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, silkme müsabakasında elde ettiği 169 kilo ile gümüş madalya toplamda da 312 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak Dünya ikincisi oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü 3 madalya kazanarak dünya ikincisi olan sporcumuzu, kulübünü ve milli takım antrenörlerimizi tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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