Kaan Kahriman Avrupa Halter Şampiyonu Oldu

??????? Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden organizasyonda genç erkekler 67 kiloda ay-yıldızlı sporculardan Kaan Kahriman ile Engin Kara podyuma çıktı.

Kaan Kahriman, koparmada 144 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, Engin Kara ise 128 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

Milli halterci Kaan Kahriman silkmede de 156 kilo ile altın madalya kazanırken, toplamda da 300 kiloluk derecesiyle hem altın madalya aldı hem de Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Milli halterci Engin Kara ise silkmede 150 kilo ile dördüncü olurken, toplamda ise 278 kiloluk derecesiyle hem gümüş madalya kazandı hem de Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 10 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 26'ya ulaştı.