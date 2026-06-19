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Türkiye-Paraguay maçına doğru

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, takım olarak cesur ve karakterli bir oyun sergilemeleri gerektiğini belirtti. Deneyimli futbolcu, Avustralya maçındaki eksikleri telafi etmek istediklerini ve Paraguay'ı yenmek için kendilerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, sahaya cesur futbol yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Avaya Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, takım olarak Paraguay mücadelesine konsantre olduklarının altını çizdi.

Avustralya karşısında yapamadıklarını yapmak istediklerini vurgulayan Kaan Ayhan, "Güçlü bir oyun sergilemek isteyen bir ekibiz. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maç inşallah istediğimiz skorla biter ve bizi destekleyen milletimize galibiyet armağan ederiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası öncesinde gruptaki her türlü senaryoyu akıllarından geçirdiklerini dile getiren deneyimli futbolcu, "Dünya Kupası'na hazırlık süreci diye bir durum var. Takım arkadaşlarım ve ben ilk maçı daha başarılı oynamayı çok isterdik. Bu düşündüğümüz senaryolardan birisiydi. Bir sonraki maçta belki bambaşka bir senaryoyla karşılaşabiliriz. Profesyonel açıdan bakınca oyuncuların kalitesini de göstermemiz gerekiyor. Karakterimizle cesur şekilde oynamalıyız. Bunun için çalışıyoruz ve inşallah bunu sahada gösteririz." açıklamasında bulundu.

Paraguay'ın oyun felsefesi olarak Avustralya'ya yakın bir takım olduğunu belirten Kaan Ayhan, şunları söyledi:

"Paraguay fizik anlamında ve boy anlamında o kadar zorlayan bir savunmaya sahip olamayabilir. Avustralya'ya oranla ön tarafta daha tehlikeli ve bireysel yeteneği yüksek oyunculara sahipler. Biz kendimize odaklanmalıyız. Biz, biz olduktan sonra, son 12-13 maçta gösterdiğimiz oyunla Paraguay'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Yarınki maçta bizim hangi motivasyonla, hangi duruşla maça başlayacağımız önemli. Bunu yaptığımız zaman skor da bizim yanımızda olacaktır."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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