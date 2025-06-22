Juventus, Wydad'ı 4-1 Mağlup Etti

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus, Wydad'ı 4-1 yenerek 6 puana ulaştı. Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta, Dusan Vlahovic penaltıdan gol buldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında İtalyan ekibi Juventus, Fas temsilcisi Wydad'ı 4-1 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında İtalya temsilcisi Juventus ve Fas ekibi Wydad karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayan mücadelede El Salvadorlu hakem Hector Martinez düdük çaldı. Hector Martinez'in yardımcılıklarını Walter Lopez ve Christian Ramirez üstlendi.

İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yıldızlaştığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada kendi kalesine Abdelmounaim Boutouil, 16 ile 69'uncu dakikada Kenan Yıldız ve 90+4'üncü dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic attı. Wydad'ın tek golünü ise 25'inci dakikada Thembinkosi Lorch kaydetti. Bu sonucun ardından Juventus, 6 puana yükselirken; Wydad ise henüz puanla tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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