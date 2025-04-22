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Juventus'un kızları görenleri hayran bıraktı

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Juventus Kadın Futbol Takımı, İtalya Ligi şampiyonluğunu dans ederek kutladı. Kameralara yansıyan o anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İtalya Serie A Kadınlar Ligi'nde Juventus, mutlu sona ulaştı. İtalyan devi, oynanan 18 maçta 45 puan toplayarak en yakın rakibi Inter'in 7 puan önünde şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLUĞU DANS EDEREK KUTLADILAR

Şampiyonluğunu ilan eden Juventus Kadın Futbol Takımı, danslı kutlamalarıyla taraftarlarını mest etti. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Juventus'un kızları görenleri hayran bıraktı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet efe:

bundan sonra Juventusluyum :)

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