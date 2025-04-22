Juventus'un kızları görenleri hayran bıraktı
Juventus Kadın Futbol Takımı, İtalya Ligi şampiyonluğunu dans ederek kutladı. Kameralara yansıyan o anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
İtalya Serie A Kadınlar Ligi'nde Juventus, mutlu sona ulaştı. İtalyan devi, oynanan 18 maçta 45 puan toplayarak en yakın rakibi Inter'in 7 puan önünde şampiyon oldu.
ŞAMPİYONLUĞU DANS EDEREK KUTLADILAR
Şampiyonluğunu ilan eden Juventus Kadın Futbol Takımı, danslı kutlamalarıyla taraftarlarını mest etti. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.