Juventus, Udinese'yi 3-1 Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Juventus, teknik direktör değişikliğinin ardından sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Dusan Vlahovic, Federico Gatti ve Kenan Yıldız'ın golleri ile maçı kazanmayı başardı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti.
Teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran Juventus, geçici olarak takımın başında yer alacağını açıkladığı Massimiliano Brambilla yönetiminde çıktığı Udinese karşısında ligdeki 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
5. dakikada Dusan Vlahovic'in (penaltı) golüyle öne geçen siyah-beyazlıların diğer gollerini 67. dakikada Federico Gatti ve 90+6. dakikada Kenan Yıldız (penaltı) attı.
Konuk ekibin tek golünü 45+1. dakikada Galatasaray'dan bonservisi kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.