Juventus, Udinese'yi 3-1 Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi

Güncelleme:
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Juventus, teknik direktör değişikliğinin ardından sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Dusan Vlahovic, Federico Gatti ve Kenan Yıldız'ın golleri ile maçı kazanmayı başardı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran Juventus, geçici olarak takımın başında yer alacağını açıkladığı Massimiliano Brambilla yönetiminde çıktığı Udinese karşısında ligdeki 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

5. dakikada Dusan Vlahovic'in (penaltı) golüyle öne geçen siyah-beyazlıların diğer gollerini 67. dakikada Federico Gatti ve 90+6. dakikada Kenan Yıldız (penaltı) attı.

Konuk ekibin tek golünü 45+1. dakikada Galatasaray'dan bonservisi kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
