Juventus, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile Anlaşma Sağladı

ITALYA Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'nin getirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'la yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti'yi getirdi. Juventus'tan yapılan açıklamada 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Luciano Spalletti, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.