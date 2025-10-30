Juventus, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile Anlaşma Sağladı
İtalya Serie A ekibi Juventus, Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'yi getirdi. Spalletti ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.
Geçtiğimiz günlerde Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'la yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti'yi getirdi. Juventus'tan yapılan açıklamada 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Luciano Spalletti, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
