Juventus, Teknik Direktör Igor Tudor ile Yolları Ayırdı

İtalya Serie A takımı Juventus, Teknik Direktör Igor Tudor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Tudor, Juventus'un başında 24 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Juventus, Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalya Serie A temsilcisi Juventus, Teknik Direktör Igor Tudor ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili İtalyan ekibi, Tudor ve ekibine vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür etti. Siyah-beyazlılar, takımın başına geçici olarak Juventus B takımının Teknik Direktörü Massimo Brambilla'nın getirildiğini ve İtalyan çalıştırıcının çarşamba günü Udinese maçında yedek kulübesinde yer alacağını belirtti.

47 yaşındaki antrenör, Juventus'un başında 24 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Hırvat teknik adam, daha önce Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
