Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça damga vurdu

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

GOL DÜELLOSU NEFES KESTİ

Bologna, 2. dakikada Calafiori, 11. dakikada Castro ve 53. dakikada yine Calafiori ile maçı 3-0'a getirdi. Juventus'ta Chiesa 76. dakikada bulduğu golle geri dönüşün ateşine yaktı. 83. dakikada Milik skoru 3-2'ye getirdi.

PUANI KENAN GETİRDİ

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız,57. dakikada Gatti'nin yerine oyuna dahil oldu. Milik'in golünden sadece bir dakika sonra84. dakikada Bologna savunmasının hatasını fırsata çevirip topu kapan Kenan, uzak mesafeden golü atarak skoru eşitledi. Bu golle birlikte maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS