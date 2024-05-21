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Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça damga vurdu

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İtalya Serie A'nın 37. haftasında Bologna'ya konuk olan Juventus, 3-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlik ayrılmayı başardı. İtalyan devinde 57. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 84. dakikada takımına 1 puanı getiren golü attı.

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

GOL DÜELLOSU NEFES KESTİ

Bologna, 2. dakikada Calafiori, 11. dakikada Castro ve 53. dakikada yine Calafiori ile maçı 3-0'a getirdi. Juventus'ta Chiesa 76. dakikada bulduğu golle geri dönüşün ateşine yaktı. 83. dakikada Milik skoru 3-2'ye getirdi.

Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça imzasını attı

PUANI KENAN GETİRDİ

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız,57. dakikada Gatti'nin yerine oyuna dahil oldu. Milik'in golünden sadece bir dakika sonra84. dakikada Bologna savunmasının hatasını fırsata çevirip topu kapan Kenan, uzak mesafeden golü atarak skoru eşitledi. Bu golle birlikte maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.

İşte o gol;

Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça imzasını attıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça imzasını attıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça imzasını attıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

İtalya Serie A Kenan Yıldız Juventus Bologna Futbol Spor Haberler

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