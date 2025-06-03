Juventus'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Juventus'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif
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Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Serie A devi Juventus, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Portekiz kulübüne 25 milyon euroluk teklif yaptı. Benfica, Kerem için 40 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

Benfica'da forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS'TAN 25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, İtalyan devinin Benfica'ya 25 milyon euroluk ön teklif yaptığı belirtildi.

BENFICA'NIN BEKLENTİSİ

Ancak Benfica'nın Torino ekibinin teklifini az bulduğu ve 26 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroluk bonservis beklentisinde olunduğı dile getirildi. Juventus'un o rakamlara çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'da ilk sezonunda 49 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Kerem'in Portekiz ekibi ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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