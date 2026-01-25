Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus Kulübü Scouting Müdürü Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden vazgeçtiklerini duyurdu. Chiellini, yaptığı açıklamada "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz.'' dedi.
Serie A'da Napoli ile karşı karşıya gelecek olan Juventus cephesinden Youssef En-Nesyri ile ilgili bir açıklama geldi. Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini, Faslı golcünün transferi için Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.
Giorgio Chiellini, sarı-lacivertliler ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam eden Youssef En Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı. Chiellini, yaptığı açıklamada "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle almak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
46 GOLE KATKI YAPTI
Fenerbahçe formasını transfer olduğu günden bu yana toplamda 77 kez giyen 28 yaşındaki En-Nesyri, 38 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.