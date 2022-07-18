Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Paola Dybala İtalyan devine imzayı attı - Haberler

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Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Paola Dybala İtalyan devine imzayı attı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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İtalyan devi Roma, Juventus ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız futbolcu Paola Dybala ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki oyuncu, Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminin çok konuşulan yıldızlarından biri olan Paola Dybala'nın yeni adresi belli oldu. Di Marzio'nun haberine göre, Arjantinli yıldız Dybala, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transferde Mourinho'nun isteği ve projesi Dybala'yı ikna etti. Dybala'nın yıllık 6 milyon euro maaş ve bonuslar kazanması bekleniyor.

Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Paola Dybala dünya devine imzayı attı

7 YIL JUVENTUS FORMASI GİYDİ

Tam adı Paulo Bruno Exequiel Dybala olan yıldız futbolcu, 2014-2015 sezonu sonunda Palermo'dan Juventus'a transfer oldu. 7 yıl Juventus forması giyen 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, geçen sezon 39 maçta 15 gol 6 asistle ile oynadı.

Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Paola Dybala dünya devine imzayı attı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Juventus Roma Spor Haberler

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