Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Paola Dybala İtalyan devine imzayı attı

Transfer döneminin çok konuşulan yıldızlarından biri olan Paola Dybala'nın yeni adresi belli oldu. Di Marzio'nun haberine göre, Arjantinli yıldız Dybala, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transferde Mourinho'nun isteği ve projesi Dybala'yı ikna etti. Dybala'nın yıllık 6 milyon euro maaş ve bonuslar kazanması bekleniyor.

7 YIL JUVENTUS FORMASI GİYDİ

Tam adı Paulo Bruno Exequiel Dybala olan yıldız futbolcu, 2014-2015 sezonu sonunda Palermo'dan Juventus'a transfer oldu. 7 yıl Juventus forması giyen 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, geçen sezon 39 maçta 15 gol 6 asistle ile oynadı.