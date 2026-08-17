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Juventus kaleci arayışında Vicario'ya yöneldi

Juventus kaleci arayışında Vicario'ya yöneldi
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Aston Villa'nın yüksek bonservis bedeli nedeniyle Emiliano Martinez transferinden vazgeçti. Siyah-beyazlılar, Tottenham'ın İtalyan kalecisi Guglielmo Vicario'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

İTALYA Serie A ekiplerinden Juventus'un kaleci arayışları devam ediyor. Emiliano Martinez için kulübü Aston Villa ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, Tottenham Hotspur'un İtalyan file bekçisi Guglielmo Vicario'yu gündemine aldı.

Yeni sezon öncesinde kaleye takviye yapmak isteyen Juventus'ta kaleci arayışları sürüyor. Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez transferinden Aston Villa'nın istediği bonservis bedeli nedeniyle vazgeçen Juventus, Vicario için kulübü Tottenham ile görüşmelere başladı. İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, İtalyan file bekçisini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'un ismi de bir süre Juventus ile anılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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