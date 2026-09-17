Juventus NEC Nijmegen hangi kanalda? Juventus NEC Nijmegen maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

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Juventus NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Juventus NEC Nijmegen maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Juventus NEC Nijmegen maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus NEC Nijmegen maçı yayın bilgisi haberimizde...

JUVENTUS NEC NİJMEGEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus NEC Nijmegen maçı Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Juventus NEC Nijmegen maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek.

JUVENTUS NEC NİJMEGEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus NEC Nijmegen maçı bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak. Maç Tabii Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.