Haberler

Juventus, Locatelli'nin sözleşmesini uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Juventus takımı, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı. Kulüp, sözleşme yenilemesini, Locatelli ile olan ilişkilerinin sürekliliği ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirdiğini belirtti.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Manuel Locatelli ile Juventus arasındaki ilişki, süreklilik, aidiyet ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde devam etti. 1998 doğumlu orta saha oyuncusunun sözleşme yenilemesi resmen gerçekleşti ve Locatelli, 30 Haziran 2030'a kadar Juventus'ta kalacak." ifadeler kullanıldı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da takım kaptanı Locatelli, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Hepsi 18'den küçük! Bursa’ya korku salan 5 şüpheli tutuklandı
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı