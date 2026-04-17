Juventus, Locatelli'nin sözleşmesini uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Manuel Locatelli ile Juventus arasındaki ilişki, süreklilik, aidiyet ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde devam etti. 1998 doğumlu orta saha oyuncusunun sözleşme yenilemesi resmen gerçekleşti ve Locatelli, 30 Haziran 2030'a kadar Juventus'ta kalacak." ifadeler kullanıldı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da takım kaptanı Locatelli, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 3 gol kaydetti.