Juventus, Luciano Spalletti ile Anlaşma Sağladı
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'yi atadı. Spalletti, Napoli ile geçen sezon şampiyonluk yaşamış ve kısa süre önce İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki İtalyan teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Napoli ile Serie A'da 2022-23 sezonunda şampiyonluk yaşayan Spalletti, Eylül 2023-Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.
Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemeyen Juventus, 27 Ekim'de teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor