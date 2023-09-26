Juventus, Lecce'yi 1-0 mağlup etti
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etti. Golü Arkadiusz Milik kaydetti. Lecce'de Muhammed Kaba kırmızı kart gördü.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etti.
Ligin 6. haftasının açılış mücadelesinde Juventus'a 3 puanı getiren golü, 57. dakikada Polonyalı oyuncu Arkadiusz Milik kaydetti.
Lecce'de Muhammed Kaba, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 13 puanlı Juventus, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Lecce ise 11 puanla 4. sırada kaldı.
Kaynak: AA / Spor