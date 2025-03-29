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Juventus, Kenan Yıldız'ın Golüyle Genoa'yı Yenerek Puanını 55'e Çıkardı

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İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 25. dakikada attığı golle Genoa'yı 1-0 mağlup etti ve ligdeki puanını 55'e yükseltti.

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Genoa'yı 1-0 mağlup etti.

Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Genoa'yı konuk eden Juventus, 25. dakikada Kenan Yıldız'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Juventus ligde puanını 55'e çıkartırken, Genoa ise 35 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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