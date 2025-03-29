Juventus, Kenan Yıldız'ın Golüyle Genoa'yı Yenerek Puanını 55'e Çıkardı
İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 25. dakikada attığı golle Genoa'yı 1-0 mağlup etti ve ligdeki puanını 55'e yükseltti.
İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Genoa'yı 1-0 mağlup etti.
Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Genoa'yı konuk eden Juventus, 25. dakikada Kenan Yıldız'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Juventus ligde puanını 55'e çıkartırken, Genoa ise 35 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor