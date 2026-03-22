Kenan Yıldız'ın golüyle Juventus, Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı. Maçta, Kenan Yıldız'ın 14. dakikada attığı golle öne geçen Juventus, 52. dakikada Sassuolo'nun golüyle eşitliği yakaladı. Manuel Locatelli’nin penaltıyı kaçırması sonrası maç 1-1 sona erdi.

Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk eden Juventus, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Juventus'ta Manuel Locatelli'nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.

Maçta takımının golünü atan Kanan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bu sonuçla Juventus, ligde puanını 54'e çıkararak 5. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı

İran, İsrail'in güneyine füze yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı

Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehir onlara kaldı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı

Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı