Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi

Güncelleme:
Premier Lig ekibi Manchester United, Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'a talip oldu. İtalyan ekibi, 20 yaşındaki süper yetenek için 80 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen Kenan Yıldız için Premier Lig ekibi Manchester United devreye girdi.

İLK TEMAS KURDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kanat transferi yapmak isteyen Manchester United, Kenan Yıldız için Juventus ile ilk temas kurdu. İngiliz devinin transfer yarışında ezeli rakipleri olan Chelsea ve Arsenal'i geride bıraktığı ifade edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 80 MİLYON

Juventus'un Kenan Yıldız için bonservis beklentisi de belli oldu. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki yıldız oyuncu için 80 milyon euro'luk bonservis geliri bekliyor. Haberde, Torino ekibinin bu fiyattan aşağısına Kenan'ı satmayı düşünmediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon 6 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncunun Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
