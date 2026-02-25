Juventus-Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi on 16 turu play-off turu rövanşında Juventus ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi on 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmalarından Juventus- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Allianz
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Juventus : Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen
Kaynak: AA / Can Öcal