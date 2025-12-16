Haberler

Juventus, efsane 10 numarası Del Piero'ya özel formayı Kenan Yıldız ile tanıttı
Juventus, kulübün efsane 10 numarası Alessandro Del Piero'ya adanan özel bir maç önü formasını Del Piero ve Kenan Yıldız ile beraber tanıttı.

  • Juventus, Adidas ile iş birliği yaparak Alessandro Del Piero'ya adanan özel bir maç önü forması tasarladı.
  • Formanın tanıtımında Alessandro Del Piero ve Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız yer aldı.
  • Tanıtım filminde Kenan Yıldız, Del Piero'nun tablosunu izlerken 'Fena değil' yanıtını verdi.

Serie A devi Juventus, Adidas ile iş birliği yaparak kulübün efsane 10 numarası Alessandro Del Piero'ya adanan özel bir maç önü forması tasarladı.

TANITIMDA KENAN YILDIZ DA YER ALDI

Tasarlanan maç önü formasının tanıtımında efsane futbolcu Alessandro Del Piero ve Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız oynadı.

KENAN VE DEL PIERO ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Geçmiş ve geleceğin yıldızlarının bir araya geldiği tanıtım filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, Del Piero ile milli futbolcu Kenan Yıldız arasında geçen diyalog ise dikkat çekti. Kenan Yıldız, Del Piero'nun bulunduğu bir tabloyu izlerken yanına oturan efsane futbolcu, "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Kenan'ın cevabı ise "Fena değil" oldu.

