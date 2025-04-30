Juventus, Arkadiusz Milik ile Sözleşmesini Uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 31 yaşındaki Polonyalı forvet Arkadiusz Milik'in sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Ağustos 2022'den bu yana kulüpte bulunan Polonyalı golcü, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 75 maçta şu ana kadar 17 gol kaydetti.