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Juventus, Arkadiusz Milik ile Sözleşmesini Uzattı

Juventus, Arkadiusz Milik ile Sözleşmesini Uzattı
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İtalya Serie A takımlarından Juventus, Polonyalı forvet Arkadiusz Milik'in sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Milik, Juventus formasıyla 75 maçta 17 gol atmıştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 31 yaşındaki Polonyalı forvet Arkadiusz Milik'in sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Ağustos 2022'den bu yana kulüpte bulunan Polonyalı golcü, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 75 maçta şu ana kadar 17 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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