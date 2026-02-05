Haberler

Juventus'a Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız müjdesi

Güncelleme:
Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, dün ve bugün antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Milli futbolcunun perşembe günü oynanacak Atalanta maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Kenan Yıldız'ın Galatasaray maçına kadar sakatlığını tamamen atlatması bekleniyor.

  • Kenan Yıldız, Juventus'ta sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmaya başladı.
  • Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 31 maçta 9 gol ve 8 asist yaptı.
  • Kenan Yıldız'ın Galatasaray maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan İtalyan ekibi Juventus'a 20 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'dan müjdeli haber geldi.

İKİ GÜNDÜR ANTRENMANLARA ÇIKIYOR

Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, dün ve bugün antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. İtalyan basınındaki haberlere göre; Kenan Yıldız, Atalanta maçı kadrosunda yer alacak. Luciano Spalletti'nin milli oyuncuya ikinci yarıda görev vermeyi planladığı belirtildi.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞİYOR

Juventus'un Kenan Yıldız'ı yavaş yavaş oynatmayı belirtilen haberde, milli oyuncunun Lazio ve Inter maçlarında da az süre almasının beklendiği ancak sakatlığını tamamen atlatarak Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de olmasının beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 31 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Kenan Yıldız, 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

