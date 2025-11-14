Haberler

Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu
Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Jürgen Klopp, sürpriz bir imza attı. Alman teknik adam 15 yıl aradan sonra yeniden televizyon ekranlarına dönüyor.

  • Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası boyunca Alman Telekom'un dijital platformu MagentaTV'de yorumcu olarak görev alacak.
  • Klopp, 15 yıl sonra yeniden yorumculuk yapacak; önceki yorumculuk deneyimleri 2005-2008 ve 2010 yıllarında Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleşti.
  • Klopp'un teknik direktörlük kariyerine devam edip etmeyeceği şu an için belirsizdir.

Liverpool macerasını noktalayan Jürgen Klopp'un geleceği merak edilirken, dünyaca ünlü teknik direktörün yeni adresi belli oldu. Alman Telekom'un dijital platformu MagentaTV, 2026 Dünya Kupası boyunca Klopp'un yorumcu olarak görev alacağını duyurdu. Açıklama, Alman Telekom yönetim kurulu üyesi Rodrigo Diehl tarafından kicker dergisine yapıldı.

15 YIL SONRA EKRANA GERİ DÖNÜŞ

Klopp televizyon dünyasına yabancı değil. 2005-2008 yılları arasında ZDF'de Johannes B. Kerner ve hakem uzmanı Urs Meier ile birlikte 2006 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nı analiz eden Klopp, 2010 Dünya Kupası'nda ise RTL'de uzman yorumcu olarak ekranlara çıkmıştı. Sonrasında tamamen teknik direktörlük kariyerine odaklanan tecrübeli isim, 15 yıl sonra yeniden yorumculuk yapacak.

DÜNYA KUPASI BOYUNCA EKRANDA OLACAK

Red Bull'un Küresel Futbol Başkanı ile yapılan anlaşma kapsamında Deutsche Telekom ile iş birliği oluşturulurken, Klopp ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nı MagentaTV ekranlarında değerlendirecek.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğe ara verip yorumculuğa dönme kararı, Almanya başta olmak üzere dünya futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Klop'un gelecekte yeniden takım çalıştırıp çalıştırmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
