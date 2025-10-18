Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi. Maçın 78. dakikasında oyuna giren David Jurasek, topa ilk kez değdiği anda kendi kalesine gol attı ve skoru 1-1'e getirdi. Kendi kalesine gol atan Jurasek'e taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi.
TOPA İLK KEZ DEĞDİ, KENDİ KALESİNE ATTI
Beşiktaş'ta bu sezon eleştirilen isimler arasında yer alan David Jurasek, oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı. Maçın 78. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Pereira'nın içeri çevirdiği topun göğsüne çarparak kaleyi gitmesine engel olamadı. Bu golle Gençlerbirliği skoru 1-1'e getirirken, Jurasek'in topa ilk teması golle sonuçlandı.
TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ
Bu golün ardından Siyah-beyazlı taraftarlar, Çek sol beke büyük tepki gösterdi. Stadın büyük bölümü, top Jurasek'in ayağına geldiğinde deneyimli ismi ıslıkladı.