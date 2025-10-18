Haberler

Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi. Maçın 78. dakikasında oyuna giren David Jurasek, topa ilk kez değdiği anda kendi kalesine gol attı ve skoru 1-1'e getirdi. Kendi kalesine gol atan Jurasek'e taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi.

TOPA İLK KEZ DEĞDİ, KENDİ KALESİNE ATTI

Beşiktaş'ta bu sezon eleştirilen isimler arasında yer alan David Jurasek, oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı. Maçın 78. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Pereira'nın içeri çevirdiği topun göğsüne çarparak kaleyi gitmesine engel olamadı. Bu golle Gençlerbirliği skoru 1-1'e getirirken, Jurasek'in topa ilk teması golle sonuçlandı.

Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attıGörüntü: beIN SPORTS

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Bu golün ardından Siyah-beyazlı taraftarlar, Çek sol beke büyük tepki gösterdi. Stadın büyük bölümü, top Jurasek'in ayağına geldiğinde deneyimli ismi ıslıkladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı evinde ilk kez kaybetti

Bu sezon bir ilk yaşandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.