Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi.

TOPA İLK KEZ DEĞDİ, KENDİ KALESİNE ATTI

Beşiktaş'ta bu sezon eleştirilen isimler arasında yer alan David Jurasek, oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı. Maçın 78. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Pereira'nın içeri çevirdiği topun göğsüne çarparak kaleyi gitmesine engel olamadı. Bu golle Gençlerbirliği skoru 1-1'e getirirken, Jurasek'in topa ilk teması golle sonuçlandı.

Görüntü: beIN SPORTS

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Bu golün ardından Siyah-beyazlı taraftarlar, Çek sol beke büyük tepki gösterdi. Stadın büyük bölümü, top Jurasek'in ayağına geldiğinde deneyimli ismi ıslıkladı.