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Junichi Inamoto Futbola Veda Etti

Junichi Inamoto Futbola Veda Etti
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Galatasaray'da da forma giymiş olan Japon futbolcu Junichi Inamoto, 45 yaşında emeklilik kararını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kariyerine veda ettiğini duyurdu.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Japon futbolcu Junichi Inamoto, 45 yaşında emeklilik kararı aldı.

Japon futbolcu Junichi Inamoto aktif futbol kariyerini noktaladı. Sosyal medya hesabından forma giydiği kulüplerin olduğu bir görsel paylaşan Inamoto, 'Teşekkürler futbol' notunu da ekleyerek emeklilik kararını duyurdu.

45 yaşında futbolu bırakan Junichi Inamoto kariyerinde; Gamba Osaka, Arsenal, Fulham, West Bromwich Albion, Cardiff City, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, Rennes, Kawasaki Frontale, Hokkaido Consadole Sapporo, SC Sagamihara ve Nankatsu SC takımlarında oynadı.

2006-2007 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Inamoto 34 resmi maçta, 1 gol kaydetti.

Junichi Inamoto ayrıca Türkiye'de ve Premier Lig'de forma giyen ilk Japon futbolcu olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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