TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu'ndan, Jülide Sonat'a ödül

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Türk kadın basketboluna verdiği katkılarından dolayı Jülide Sonat'a ödül verdi.

Türk kadın basketbolunun gelişiminde önemli rol almış, uzun yıllar çeşitli kurumlarda görev yapmış ve uluslararası düzeyde de takdir görmüş basketbol yöneticisi olan Jülide Sonat, basketbola olan değerli katkıları sebebiyle Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle ödüle layık görüldü.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz'ın da katıldığı törende, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm tarafından Jülide Sonat'a plaket takdim edildi. Plaketi, Jülide Sonat adına eşi Cihangir Sonat teslim aldı.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK olarak Türk sporuna büyük katkılar sunmuş insanların unutulmasına karşı olduklarını belirterek, "Anma ve Onurlandırma Komisyonumuz aracılığıyla, Türk sporuna hizmet etmiş isimleri hatırladığımızı ve verdikleri emeğe değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Jülide Sonat da bu kıymetli isimlerden biri. Aynı zamanda Türkiye'de kadın basketbolunun en önemli değerlerinden biridir. Türk sporuna kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cihangir Sonat ise Jülide Sonat'ın kadın basketbolunun gelişmesi için uzun yıllar büyük emek verdiğini ve önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Sağlık sebebiyle ödülü bugün kendisi alamadı; ancak TMOK Başkanı'na ve komite üyelerine bu anlamlı onurlandırma için teşekkür ediyoruz. Hatırlanmak her zaman çok güzel" diye konuştu. - İSTANBUL