Haberler

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu'ndan, Jülide Sonat'a ödül

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu'ndan, Jülide Sonat'a ödül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Türk kadın basketboluna olan katkıları sebebiyle Jülide Sonat'a ödül verdi. Törende, Sonat'ın eşi ödülü aldı ve Jülide Sonat'ın bu alandaki emekleri vurgulandı.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Türk kadın basketboluna verdiği katkılarından dolayı Jülide Sonat'a ödül verdi.

Türk kadın basketbolunun gelişiminde önemli rol almış, uzun yıllar çeşitli kurumlarda görev yapmış ve uluslararası düzeyde de takdir görmüş basketbol yöneticisi olan Jülide Sonat, basketbola olan değerli katkıları sebebiyle Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle ödüle layık görüldü.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz'ın da katıldığı törende, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm tarafından Jülide Sonat'a plaket takdim edildi. Plaketi, Jülide Sonat adına eşi Cihangir Sonat teslim aldı.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK olarak Türk sporuna büyük katkılar sunmuş insanların unutulmasına karşı olduklarını belirterek, "Anma ve Onurlandırma Komisyonumuz aracılığıyla, Türk sporuna hizmet etmiş isimleri hatırladığımızı ve verdikleri emeğe değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Jülide Sonat da bu kıymetli isimlerden biri. Aynı zamanda Türkiye'de kadın basketbolunun en önemli değerlerinden biridir. Türk sporuna kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cihangir Sonat ise Jülide Sonat'ın kadın basketbolunun gelişmesi için uzun yıllar büyük emek verdiğini ve önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Sağlık sebebiyle ödülü bugün kendisi alamadı; ancak TMOK Başkanı'na ve komite üyelerine bu anlamlı onurlandırma için teşekkür ediyoruz. Hatırlanmak her zaman çok güzel" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Beştepe'de kritik zirve! Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı